WeRoad, parte il piano di espansione: acquisita TravelTribe

Per WeRoad è arrivato il momento di crescere. L’operatore ha annunciato l’avvio di un programma di M&A (Mergers and Acquisitions) attraverso l’acquisizione di TravelTribe, società svizzera di viaggi e community fondata nel 2024 da Francesco Lorenzo (ex coordinatore di WeRoad) e da Francesco Staccone.

Attraverso il piano di espansione WeRoad mira a generare 70 milioni di euro di ricavi aggiuntivi nei prossimi tre anni. “L’M&A avrà un ruolo chiave nell’accelerare la nostra espansione rafforzando i mercati in cui operiamo già e aprendone di nuovi”, ha precisato Andrea Lamperini, chief strategy officer di WeRoad, riporta lastampa.it.

L’acquisizione di TrivelTribe sarà strategica per rafforzare il presidio sui mercati Dach. Una volta finalizzata l’operazione, la piattaforma rimarrà regolarmente online, ma le prenotazioni saranno gestite da WeRoad.

Quanto al management, Francesco Staccone entrerà in WeRoad in qualità di co-founder della piattaforma per eventi WeMeet, lanciata nel 2025. A Staccone spetterà il compito di guidarne lo sviluppo livello globale e di collegare i chapter svizzeri con la community italiana di WeRoad.