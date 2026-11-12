“L’ambizione è raggiungere a lungo termine i 10 milioni di passeggeri, in gran parte nuovi, che oggi non usano molto l’alta velocità”. L’amministratrice delegata di Sncf Voyageurs, Caroline Chabrole, traccia così gli obiettivi del Gruppo ferroviario francese sull’Italia.

Dal 2028 Sncf opererà collegamenti ad alta velocità sulla Milano-Napoli e sulla Torino-Venezia e le aspettative sono alte. In un’intervista pubblicata oggi da Corriere.it, la manager ha rivelato che “Sncf Voyageurs mira a diventare il terzo operatore. Ci baseremo su 15 Tgv di nuova generazione”.

I nuovi convogli saranno più capienti rispetto a quelli attualmente in circolazione, una peculiarità che rappresenta un’opportunità per il Gruppo. “Si tratta di treni molto innovativi, a elevata capacità, che permetteranno di introdurre un modello operativo diverso sulla rete ferroviaria italiana”, ha precisato la manager, spiegando che la strategia del vettore sul mercato nostrano prevede “una bassa frequenza e una maggiore capacità. Ciò permette di trasportare un numero molto maggiore di clienti. Il Tgv di nuova generazione offre circa 660 posti per treno su due livelli, quindi, un’efficienza molto elevata. Questo modello dà respiro al sistema, offrendo più capacità con minore frequenza”.

La programmazione seguirà quanto messo nero su bianco nei piani presentati nel 2022: “Il progetto è stato presentato alla fine del 2022, per avere un accordo quadro. L’accordo è firmato. Comprende per ora - ha puntalizzato Chabrole - 18 tracciati, sui 26 necessari alla piena realizzazione. Prevede 13 viaggi di andata e ritorno al giorno, a regime, sulla Torino-Venezia e sulla Torino-Roma-Napoli”.