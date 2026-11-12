Rail Europe aggiunge alla piattaforma i servizi ferroviari di Comboios de Portugal

Rail Europe amplia la gamma di tratte ferroviarie disponibili sul suo portale integrando nella sua piattaforma b2b Comboios de Portugal (CP) e aggiungendo così una delle destinazioni più richieste dai partner del settore turistico. Ora le agenzie di viaggi possono, dunque, prenotare i servizi ferroviari portoghesi attraverso gli stessi canali già utilizzati per le altre tratte europee.

Disponibile tramite l’API e il Rail Portal di Rail Europe, la nuova offerta comprende i treni premium a lunga percorrenza Alfa Pendular, i servizi Intercidades e i collegamenti Regional e InterRegional di CP. Nel loro insieme queste linee coprono gran parte del territorio portoghese, dal corridoio Lisbona-Porto fino alle località più piccole e alle destinazioni ancora poco conosciute dai visitatori internazionali.

CP si aggiunge al portafoglio di operatori ferroviari già disponibili su Rail Europe nella Penisola Iberica, che comprende Renfe, iryo e OUIGO Spagna, ampliando così le possibilità di prenotazione per le agenzie di viaggi che propongono itinerari tra Portogallo e Spagna.

Per le agenzie che costruiscono itinerari su misura la rete ferroviaria rappresenta un’opportunità per far scoprire ai propri clienti destinazioni che forse non avevano preso in considerazione, come Guimarães, Évora o, più a Sud, Tomar.

La prenotazione del posto a sedere è obbligatoria sui treni Alfa Pendular e Intercidades, entrambi disponibili in prima classe (Conforto) e seconda classe (Turística).

I biglietti CP vengono generalmente messi in vendita fino a 60 giorni prima della partenza e CP prevede agevolazioni tariffarie legate all’età su determinate tratte, con sconti fino al 50% per i bambini dai 4 ai 12 anni e per i passeggeri dai 65 anni in su. I giovani tra i 13 e i 25 anni possono beneficiare di riduzioni fino al 25%, mentre i bambini sotto i quattro anni viaggiano gratuitamente se condividono il posto con un adulto.