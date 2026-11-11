Direttore TTG Italia
Lufthansa sta provando a resistere all’avanzata dei vettori del Golfo. I tedeschi vedono in Emirates & C. un competitor molto ostico e capace di portare via fette di mercato molto importanti. Soprattutto se parliamo delle classi superiori, da sempre punto di forza di alcune compagnie aeree mediorientali.
In questi giorni la polemica è montata dopo che Emirates negli accordi sui diritti di traffico tra Emirati e Germania non è riuscita ad ottenere il via libera a un volo diretto Dubai-Berlino. Il presidente di Emirates, Tim Clark, entrando nel tema ha detto, “non ci arrendiamo. Un volo al giorno non so quale impatto potrebbe avere sulla redditività o sul modello di business del gruppo Lufthansa”.
Se il Ministero federale dei Trasporti accettasse di rivedere la propria posizione, il collegamento potrebbe essere attivato il 1° aprile, dicono dal quartier generale di Dubai. Tutto gira intorno alla scalo aeroportuale di Berlino che ha la forza di rifornire (di passeggeri) un collegamento a lunga gittata, ma per Emirates non vi sono spazi di manovra all’interno degli accordi sui diritti di traffico.
Per Lufthansa i vettori degli Emirati sono un elemento di forte concorrenza in quanto propongono tariffe concorrenziali grazie anche a un costo del lavoro più basso rispetto alla Germania. Schermaglie per ora di una competizione che si preannuncia molto più forte su alcune rotte ad alta redditività.
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