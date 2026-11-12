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Gran Canaria punta alle agenzie grazie allo stopover di Tap Airways

Gran Canaria punta alle agenzie grazie allo stopover di Tap Airways

Non più uno scalo da considerare semplicemente come passaggio, ma un’opportunità per aggiungere una seconda destinazione alla vacanza. È questa la logica con cui Turismo de Gran Canaria guarda alla connettività Tap via Lisbona e apre una nuova possibilità per il trade italiano: combinare Gran Canaria e la capitale portoghese all’interno dello stesso viaggio.

Con il programma Portugal Stopover, Tap Air Portugal permette infatti, sugli itinerari idonei via Lisbona, di fermarsi in Portogallo da uno a dieci giorni prima di proseguire verso la destinazione finale o durante il viaggio di ritorno. Una formula particolarmente interessante per Gran Canaria, raggiungibile dall’Italia con Tap via Lisbona anche da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, perché consente di trasformare una connessione aerea in un vero e proprio prodotto multidestinazione.

La vendibilità diventa concreta in agenzia di viaggio, perché Gran Canaria ha lavorato insieme a Boscolo alla costruzione di un itinerario che unisce le due destinazioni. Il prodotto è “Gran Canaria e Lisbona”, il nuovo viaggio guidato Boscolo prenotabile online e previsto anche nella programmazione 2027 del tour operator: 9 giorni e 8 notti tra l’isola canaria e la capitale portoghese, con voli inclusi e partenza dai principali aeroporti italiani.

L’operazione si inserisce nella strategia di Turismo de Gran Canaria volta a lavorare sempre più a stretto contatto con tour operator e distribuzione italiana per facilitare la costruzione e la commercializzazione di nuovi prodotti sulla destinazione.

“Il valore dello stopover, per noi, non è semplicemente quello di aggiungere una città al viaggio – spiega Silvia Donatiello, delegata per l’Italia di Turismo de Gran Canaria – ma di creare nuove occasioni di vendita. Abbiamo voluto lavorare con Boscolo proprio per trasformare una possibilità offerta dalla connettività TAP in un prodotto reale, prenotabile e facilmente proponibile dalle agenzie. Gran Canaria resta la destinazione centrale del viaggio, ma Lisbona aggiunge un ulteriore motivo di scelta e aumenta il valore percepito dell’esperienza”.

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