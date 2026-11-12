Btt Uvet: “Continua la corsa del business travel a ottobre”

Il business travel italiano continua a crescere. Secondo quanto emerge dal Business Travel Trend (BTT) - l’indice realizzato da Uvet GBT e Centro Studi Promotor per monitorare l’andamento mensile dei viaggi d’affari in Italia - il segmento a ottobre ha raggiunto il massimo dell’anno in termini di valore globale, sostenuto dall’aumento della spesa media per operazione, mentre le transazioni sono diminuite rispetto allo stesso mese del 2025.

L’indice del valore globale è salito a quota 123, rispetto al 121 di settembre e al 122 di ottobre dello scorso anno. La spesa media si è attestata a 113, mentre il numero di transazioni a 109. Questi risultati consolidano il recupero di settembre e superano, seppure di poco, un livello già elevato registrato nello stesso mese del 2025.

Positivo il bilancio dei primi dieci mesi: da gennaio a ottobre il valore globale si è attestato a 116, contro 111 nello stesso periodo del 2025. La spesa media complessiva è passata da 106 a 110 e il numero di transazioni da 105 a 106.

Le performance per comparto

Guardando ai singoli comparti, nel trasporto aereo il valore globale è aumentato sia rispetto a settembre sia rispetto a ottobre 2025. L’indice ha raggiunto 129, contro rispettivamente 124 e 123, sostenuto dalla spesa media, salita a 119 rispetto al 108 di entrambi i periodi di confronto. Il numero di transazioni si è attestato invece a 108, sotto il livello di settembre e di ottobre 2025, entrambi a 114.

L’hotellerie è cresciuta rispetto a settembre, grazie all’aumento delle transazioni. Il valore globale è salito da 122 a 124 e il numero di transazioni è passato da 106 a 112, mentre la spesa media è scesa da 115 a 111. Il confronto con ottobre 2025 restituisce una lieve flessione del valore globale, da 125 a 124.

Nel trasporto ferroviario il valore globale è rimasto sostanzialmente stabile rispetto a settembre, a quota 111. Il numero di transazioni è aumentato da 108 a 111, mentre la spesa media scende da 103 a 100. Rispetto a ottobre 2025 tutti e tre gli indicatori si mostrano in flessione.

Il noleggio auto ha registrato un valore globale pari a 101, un numero di transazioni a 96 e una spesa media a 105. Rispetto a settembre sono diminuiti valore e operazioni, mentre la spesa media è cresciuta lievemente. Nel confronto con ottobre 2025 tutti e tre gli indicatori risultano in calo.