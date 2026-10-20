Btt Uvet: “Business travel in ripresa a settembre in Italia”

Il business travel italiano è ripartito con decisione a settembre. Secondo la fotografia scattata dal Business Travel Trend (Btt) - l’indice di Uvet Gbt e del Centro Studi Promotor -, dopo il fisiologico rallentamento di agosto, il mercato dei viaggi d’affari ha registrato una vigorosa ripresa nel mese scorso, raggiungendo un valore globale di 121, nettamente sopra il 101 di agosto e il 116 di settembre 2025.

Il Numero di Transazioni è salito a quota 108, in netto recupero rispetto ad agosto (88). La crescita riflette, comunque, la ripartenza dell’attività lavorativa.

Allargando lo sguardo ai primi nove mesi del 2026 l’indice si attesta a 105, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2025 (104). I volumi restano quindi complessivamente stabili.

La Spesa Media Complessiva registra un BTT di 112, in lieve calo rispetto ad agosto (115), ma in crescita di 7 punti rispetto a settembre 2025 (105). Nei primi nove mesi l’indice raggiunge 109, quattro punti in più rispetto al 105 del 2025. Il dato conferma che la crescita del Valore Globale è sostenuta soprattutto dalla spesa media per transazione.

I singoli comparti

Guardando nel dettaglio i singoli comparti, il trasporto aereo registra a settembre un BTT del Travel Value pari a 124, del Numero di Transazioni pari a 114 e della Spesa Media pari a 108. Tutti e tre gli indicatori sono in crescita rispetto ad agosto 2026, a conferma della ripresa della domanda di mobilità aerea dopo il calo estivo.

L’hotellerie registra un BTT del Travel Value pari a 122, del Numero di Transazioni pari a 106 e della Spesa Media pari a 115. Rispetto ad agosto crescono il Travel Value, di 10 punti, e le Transazioni, di 17 punti, mentre la Spesa Media cala di 10 punti. Il comparto conferma il proprio ruolo di traino della ripresa dei viaggi d’affari.

Il trasporto ferroviario registra a settembre un BTT del Travel Value pari a 111, del Numero di Transazioni pari a 108 e della Spesa Media pari a 103. Rispetto ad agosto crescono Travel Value e Transazioni, mentre la Spesa Media diminuisce di 3 punti.

Infine, il noleggio auto mostra un BTT del Travel Value pari a 105, della Spesa Media pari a 104 e del Numero di Transazioni pari a 101. Rispetto ad agosto aumentano Travel Value e Transazioni, mentre la Spesa Media resta stabile.