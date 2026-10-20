Air France non si abbatte dopo l’esito della gara per Tap. Ancora una volta Lufthansa ha vinto sul filo di lana e per AF non rimane che concentrarsi sul network internazionale. L’occhio di riguardo va senza dubbio al nostro Paese e la conferma giunge dalla nomina di Henri Hourcade come responsabiled el mediterraneo orientale.

Manager di lunga militanza nel vettore di Parigi, che sino a poco tempo fa occupava la poltrona di senior vice president per le rotte domestiche della linea aerea. In una lunga intervista apparsa nei giorni scorsi su TTG Today ha chiarito l’importanza dell’Italia per due direttrici ben precise, per l’importanza turistica e per il traffico business generato dal mondo delle pmi.

Da esperto di mercato ha subito lanciato un messaggio alle agenzie di viaggi, spiegando “che per il traffico business la collaborazione con le adv è fondamentale, prioritario. Voglio conoscere bene questa area di mercato complessa e importante. Simile a quella francese”.

Per vincere sui competitor servirà uno scatto di orgoglio, in una fase complicata per l’intero comparto del trasporto aereo. “Ho la sensazione che la domanda sarà forte anche il prossimo anno, soprattutto per la business”. Dove tutti stanno giocando le loro carte migliori. E la vicinanza con la distribuzione potrebbe dare un contributo importante alle vedite Air France.