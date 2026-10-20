Regole più chiare per i rimborsi in caso di cancellazione di voli prenotati tramite intermediari. Il Parlamento europeo con 652 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti ha approvato l’ultima tranche di provvedimenti in materia delle norme Ue sui diritti dei passeggeri aerei.
L’accordo prevede che, per i voli prenotati tramite intermediari, come agenzie di viaggi o piattaforme online, i passeggeri abbiano diritto in caso di cancellazione a un rimborso integrale, con incluse le commissioni di intermediazione, entro 14 giorni.
Entro un massimo di 7 giorni le compagnie aeree dovranno trasferire l’importo del biglietto agli intermediari, questi poi avranno a disposizione altri 7 giorni per versare gli importi ai passeggeri. La richiesta potrà essere presentata tramite moduli standardizzati disponibili sul sito web della Commissione europea. Con il voto di oggi si chiude l’ultimo della revisione del regolamento Ue, e anche queste norme si applicheranno a partire dal 3 ottobre 2027, contestualmente al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.
Remo Vangelista