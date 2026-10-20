Costa Crociere difende i prezzi, cresce nei servizi accessori e punta sull’esperienza per fidelizzare gli ospiti. Al TTG Travel Experience 2026, durante la serata dedicata alla stampa, Luigi Stefanelli, worldwide sales vice president, traccia il bilancio: “Il 2026 è stato un anno a tre velocità”. Dopo l’avvio positivo e le difficoltà legate al conflitto mediorientale, da maggio la domanda ha recuperato oltre le attese. “Per Costa il mercato italiano resta il numero uno e non abbiamo ceduto sul prezzo”, sottolinea.

La compagnia si prepara a chiudere un anno “più che soddisfacente”. Anche con un last minute consistente, la strategia ha tutelato il valore del prodotto: “Non abbiamo tagliato i prezzi ed abbiamo aumentato la vendita di servizi ancillary e di tutti quegli item in grado di personalizzare la vacanza”. Il rinnovamento coinvolge le fasi del soggiorno, dalle attenzioni in cabina all’accoglienza. “Abbiamo analizzato il potenziale a nostra disposizione e lo abbiamo trasformato in experience in costante divenire”, aggiunge Stefanelli.

“Abbiamo studiato tante novità per rendere unico sia il momento dell’imbarco sia quello dello sbarco”, spiega Luca Procida, sea-land experience & commerce vice president. Il luna park porta giochi e spettacoli su alcuni ponti. L’iniziativa Black Night integra intrattenimento e socialità, con tornei sportivi notturni e battaglie laser. L’obiettivo è alimentare ricordi che incentivino il ritorno a bordo.

Per l’inverno 2026-27 arrivano sei concept: tre nel Mediterraneo, due ai Caraibi e uno alle Canarie, da estendere nell’estate 2027. Alle agenzie spetta tradurre le novità in consulenza. “Continuiamo a investire nella formazione online e in aula per le adv”, afferma Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia.

Paola Trotta

“Itinerari trasformati in concept”, l’intervista con Luigi Stefanelli da leggere su TTG Today.