Uattzy in hotel, ora anche la colonnina per la ricarica elettrica diventa un asset strategico

La colonnina di ricarica è molto di più di una questione di mobilità o di sostenibilità. Per Le strutture ricettive che vogliono intercettare un pubblico che viaggia in elettrico si rivela infatti un asset strategico in fase di prenotazione. Lo ha rimarcato Stefania Menguzzato, chief financial officer e co-founder di Uattzy (il brand della ricarica pubblica di UAU S.r.l.) intervenendo a TTG Travel Experience.

“Se un servizio può orientare la scelta di un hotel, allora deve entrare automaticamente nella sua strategia commerciale”, ha spiegato Menguzzato, precisando che “oggi gli hotel italiani competono su un mercato internazionale e devono prestare molta attenzione alle abitudini dei turisti che vogliono attrarre”. La ricarica elettrica gestita professionalmente da operatori esperti è perciò “uno dei servizi attraverso i quali possono intercettare questa domanda”.

Per l’operatore che realizza e gestisce le infrastrutture di ricarica la sfida è garantire nel tempo un servizio semplice e affidabile. “Per un hotel - ha aggiunto Alessandro Vigilanti, ceo e co-founder di Uattzy - la ricarica deve essere un asset, non un problema da gestire. Per questo lavoriamo come full service provider e seguiamo l’intero percorso, dalla progettazione all’installazione, dalla gestione alla manutenzione, garantendo alla struttura un unico interlocutore. Operiamo sia sulle infrastrutture che sviluppiamo e gestiamo direttamente sia su quelle che realizziamo per conto terzi, e questo ci porta a ragionare sempre tenendo bene in mente due punti di vista: quello di chi deve monetizzare l’investimento e quello dell’ospite che deve ricaricare facilmente e senza problemi”.