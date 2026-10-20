Federturismo: “Al Governo chiediamo di favorire la crescita delle nostre imprese”

Federturismo Confindustria si è riunita a porte chiuse alle terme di Saturnia con l’obiettivo di fissare le richieste da rivolgere al Governo e stabilire le priorità del settore per il 2027. Due giorni di lavoro a cui hanno preso parte esponenti del mondo imprenditoriale e i principali stakeholder del comparto. Tanti gli argomenti affrontati, tra cui la richiesta di favorire la crescita dimensionale delle imprese turistiche attraverso agevolazioni fiscali per aggregazioni, incorporazioni e acquisizioni, da inserire già nella prossima legge di bilancio. “Oggi le imprese italiane per l’80% sono singole - dichiarano gli industriali -. L’obiettivo è superare la frammentazione del sistema turistico italiano, sostenendo la nascita di imprese più strutturate”.

Una visione industriale, insomma, con una strategia nazionale orientata ai nuovi turismi, alla destagionalizzazione e alla crescita del valore generato sui territori. Al secondo punto Federturismo mette gli investimenti in innovazione e competitività, senza dimenticare il costo del lavoro, la carenza di personale qualificato e la discontinuità occupazionale legata alla stagionalità. Infine, la strategia di Federturismo per il 2027 passa anche per raccogliere le priorità delle associazioni aderenti e costruire una piattaforma comune di proposte per elaborare e presentare un documento operativo. “Il calendario di lavoro proposto - concludono da Federturismo - prevede una prima fase di raccolta delle proposte delle associazioni, seguita da tavoli tematici per definire le misure prioritarie. Una successiva sintesi consentirà di elaborare il programma per il 2027, da condividere con la rappresentanza della filiera e da presentare alle istituzioni competenti. L’obiettivo è dare continuità al confronto e trasformare le priorità del settore in un’agenda di interventi concreta, condivisa e verificabile”.