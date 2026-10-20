Revolut down: problemi ai pagamenti

Pagamenti, nei prelievi e accesso ai servizi bancari: questi i servizi Revolut che stanno registrando problematiche nella giornata di oggi.

Secondo quanto riporta corriere.it la problematica sarebbe legata a un guasto all’infrastruttura di Google.

Le difficoltà nelle operazioni sono state registrare per tutta la mattina di oggi, martedì 20 ottobre. Secondo il sito del quotidiano sarebbero 31 i servizi parzialmente non disponibili in Italia.

L’azienda ha comunque comunicato che “il denaro e i dati dei clienti sono al sicuro”, come affermato da un post su X dell’account ufficiale.

Il guasto di Google risalirebbe alle 8.08 di questa mattina, ora italiana. Big G ha comunicato di essere al lavoro per individuare e risolvere il problema, senza indicare inizialmente tempi certi per il ripristino.