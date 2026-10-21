Explora Journeys accelera sull’Italia e affida alle agenzie lo sviluppo di una domanda d’alta gamma ancora da costruire. “Il grande sforzo è spiegare agli agenti cosa rappresenta questo segmento” sottolinea Leonardo Massa, vicepresidente Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc. L’obiettivo è proporre una vacanza sul mare con servizi da hotel di lusso e itinerari che lascino tempo alla scoperta.

“I risultati sul mercato italiano ci stanno premiando” afferma Barbara Baldini, direttore commerciale Italia di Explora. Gli italiani valgono l’1-2% della clientela totale, ma il bacino resta strategico. “Il trade rappresenta più del 70% della nostra produzione in Italia” precisa la manager. Per sostenerlo crescerà il team commerciale, oggi di quattro persone, con due risorse sul territorio. In programma visite nave, soggiorni di familiarizzazione e contenuti pronti per i social delle agenzie.

Dopo l’arrivo di Explora III, con il brand ambassador Jannik Sinner primo ospite a bordo, il 2027 porterà Explora IV e V. All’Alaska, dalla prossima estate, seguirà l’Asia nella stagione 2027-28, con nove Paesi e viaggi da otto a venti giorni. Il Sud America entrerà nella programmazione dal 2028 e, a gennaio 2029, debutterà il giro del mondo di 128 giorni, articolato in sette tratte. Intanto, una nave nel Mediterraneo anche d’inverno e itinerari più brevi favoriranno la destagionalizzazione e il primo approccio al prodotto, offrendo alle agenzie occasioni per conoscere a bordo l’esperienza Explora.