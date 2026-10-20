Turchia, l’alta velocità alle porte dell’Europa

L’alta velocità sta quasi per collegare Istanbul con l’Europa. È stata infatti inaugurata la tratta principale della linea ad alta velocità Halkali-Kapikule, 153 chilometri che collegano Çerkezkoy, importante polo logistico e manifatturiero turco, a Kapikule, principale valico ferroviario e stradale al confine con la Bulgaria.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdoğan e la commissaria europea per l’allargamento Marta Kos.

La tratta è il segmento più esteso dell’intero progetto e, una volta completato, il viaggio dalla capitale alla frontiera passerà da 4 ore a un’ora e trenta minuti per i viaggiatori, e da 8 ore a 3 ore e mezza per le merci, accorciando in modo significativo la distanza ferroviaria tra i mercati europei e la Turchia.