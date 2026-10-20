Traghettilines premiato ai Gnv Awards

Ai Gnv Awards 2026 Prenotazioni24, società a cui fa capo Traghettilines, ha ricevuto i due riconoscimenti “Top of the Tops” e “Top of the Tops Online Travel Agency”. Contemporaneamente il network celebra anche il primo posto nella Italy’s Best Customer Service 2026/2027 per la categoria “Trasporti Marittimi, Navi e Traghetti” e la crescita nel ranking Ecommerce Italia di Casaleggio Associati. Al centro dello sviluppo continua a restare il percorso di innovazione, arricchito dal lancio dall’agente vocale Marino basato su intelligenza artificiale, che assiste nella ricerca del traghetto con un’interazione conversazionale. Una soluzione che favorisce anche l’accessibilità del servizio, facilitandone l’utilizzo da parte delle persone con disabilità visive o motorie.

“Innovare significa semplificare! Questi risultati ci fanno particolarmente piacere perché fotografano due aspetti che per noi devono procedere insieme: la qualità del servizio e la capacità di innovare - commenta Silvia Cioni, general manager di Traghettilines - Non inseguiamo l’innovazione tecnologica semplicemente per seguire le tendenze del momento, ma scegliamo di investire in tecnologie per offrire soluzioni realmente utili ai nostri clienti. Allo stesso tempo, continuiamo a investire fortemente nelle persone, perché dietro a un servizio digitale efficace devono esserci sempre competenza, assistenza e capacità di rispondere alle esigenze dei passeggeri”.