Gnv Awards 2026, tutti i vincitori e l’annuncio di nuove navi

Si è appena tenuta a Marrakech la settima edizione dei Gnv Awards, l'evento annuale organizzato dalla compagnia di traghetti del Gruppo Msc per celebrare e rafforzare il proprio legame con i partner e premiare le migliori agenzie di viaggio.

L'evento è stato l'occasione per presentare i risultati di Gnv nei primi nove mesi dell'anno: nel periodo gennaio-settembre 2026 la compagnia ha trasportato complessivamente circa 2,2 milioni di passeggeri e 1,84 milioni di metri lineari registrando rispettivamente una crescita del 2% e del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Sul fronte dei volumi passeggeri, il Nord Africa conferma un andamento positivo. In particolare, l’Algeria prosegue nel consolidamento dei risultati registrati nell’ultimo anno di attività, mentre Marocco e Tunisia evidenziano performance sostanzialmente in linea con quelle del 2025. L’andamento complessivo conferma il progressivo radicamento della Compagnia nei mercati del Nord Africa. Infatti, Gnv ha formalizzato una partnership strategica triennale (2027-2029) con l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), a supporto della crescita di Gnv sul mercato marocchino.

Positive anche le performance passeggeri e merci sui collegamenti con le isole italiane, a conferma del ruolo di Gnv nel traffico da e verso le principali destinazioni: la Sicilia registra una crescita dell'8%, mentre la Sardegna cresce del 6%. Si mantengono sostanzialmente stabili anche i volumi relativi alle Baleari e all’Albania.

In occasione dei Gnv Awards, Gnv ha svelato i nomi delle prossime navi che entreranno a far parte della flotta: Gnv Jupiter, Gnv Mars, Gnv Venus e Gnv Mercury, quattro nuove unità alimentate a gas naturale liquefatto.

I premiati ai Gnv Awards 2026

Top of the Tops: Prenotazioni 24 S.r.l.

Top of the Tops Online Travel Agency: Prenotazioni 24 S.r.l.

Top of the Tops Offline Travel Agency: Fes Ferry Tour S.r.l.s.

Brand Ambassador: Doukkal Tour

Best Up and Coming OLTA: Ferryhopper S.A.

Best Tour Operator: OTA Viaggi S.r.l.

Best Groups Operator: Sicilvision S.r.l.

Best Travel Agency Destination Morocco: Fes Ferry Tour S.r.l.s.

Best Travel Agency Destination Tunisia: SNCM Italia

Best Travel Agency Destination Albania: Anel Travel

Best Travel Agency Destination Italy: Eurotarget Viaggi S.r.l.

Best Travel Agency Destination Balearics: Direct Ferries Ltd

Best Up and Coming Spanish Travel Agency: Clickferry.com S.L.

Best Up and Coming Italian Travel Agency: OTA Viaggi S.r.l.

Best Up and Coming French Travel Agency: Méditerranée Voyages

Best Up and Coming DACH Travel Agency: ADAC Travel & Event Mittelrhein GmbH

Best Up and Coming Moroccan Travel Agency: Morchid Travel

Best Network: Welcome Travel Group

Best Travel Agency Destination Algeria: AFLT