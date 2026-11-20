Promuovere i b&b italiani nei mercati internazionali. Questo l’obiettivo dell’alleanza appena nata tra Airbnb e la piattaforma Bed-and-Breakfast.it.

L’operazione nasce in seguito a un forte aumento della domanda per i b&b. Secondo quanto riferito da Airbnb, infatti, in Italia le prenotazioni dei bed and breakfast sulla piattaforma stanno crescendo a un ritmo tre volte superiore rispetto a quello registrato dalle altre tipologie di strutture.

“I b&b italiani sono gestiti da persone che conoscono il proprio territorio meglio di chiunque altro e che hanno fatto dell’accoglienza un’attività di famiglia”, ha dichiarato Matteo Sarzana, country manager Italia e Sud-Est Europa di Airbnb. “Vogliamo contribuire a far conoscere questa forma di ospitalità ai viaggiatori di tutto il mondo. La domanda è già presente: su Airbnb, le prenotazioni dei B&B in Italia crescono a un ritmo tre volte superiore rispetto alle altre strutture. Il nostro compito è rendere più semplice per questi gestori entrare in contatto con i viaggiatori”.

Per Bed-and-Breakfast.it la partnership con Airbnb rappresenta una vetrina importante. “Airbnb dispone di un marchio riconosciuto in tutto il mondo e di una comunità internazionale di viaggiatori che utilizza abitualmente la sua piattaforma e che sarebbe difficile raggiungere attraverso altri canali - precisa Giambattista Scivoletto, amministratore di Bed-and-Breakfast.it -. Per questo incoraggiamo i nostri gestori a essere presenti anche su Airbnb: crediamo che diversificare i canali di prenotazione sia il modo migliore per ampliare le opportunità di crescita delle piccole strutture ricettive italiane”.