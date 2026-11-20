Hilton ha annunciato la firma di un accordo con Benso srl per portare LXR Hotels & Resorts a Roma, segnando il debutto del brand in città. Hortus Monti Rome, LXR Hotels & Resorts, la cui apertura è prevista per il 2028, entrerà a far parte della collezione esclusiva di strutture indipendenti di LXR.
Distribuito su sei edifici storici di epoca umbertina nel rione Monti, l’hotel da 147 camere offrirà agli ospiti una prospettiva più intima su Roma. Con un giardino al centro, l’hotel presenterà anche una spa, un ristorante signature e una terrazza panoramica.
La firma di questo accordo di gestione segna un altro traguardo in un periodo di crescita per LXR Hotels & Resorts, il cui portfolio conta ora oltre 40 strutture operative o in fase di sviluppo in tutto il mondo, tra cui i recenti Sandblu Santorini, Cameo Beverly Hills e The Den Bengaluru.
Dan Wakeling, vice president, development, luxury & residences, Emea, Hilton, ha dichiarato: “La firma del primo hotel LXR Hotels & Resorts a Roma segna un traguardo importante per la crescita continua di Hilton in Italia e riflette lo slancio più ampio della nostra espansione nel segmento luxury in Europa. Roma è una città dalla storia straordinaria, con monumenti e luoghi celebri, ma gran parte del suo fascino si trova nei dettagli della vita quotidiana che danno alla città il suo carattere unico.”
Matteo Cidonio, per Benso srl, gli ha fatto eco: “Siamo orgogliosi di collaborare con Hilton per portare il brand LXR Hotels & Resorts a Roma. Questo progetto creerà una destinazione unica che celebra il patrimonio della città e lo spirito creativo distintivo di Monti, offrendo al contempo un servizio eccezionale ed esperienze significative per i viaggiatori di lusso moderni”.
Remo Vangelista