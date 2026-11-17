Hilton lancia la sua lista di opening 2027 nell’area Emea. Molta Grecia, ma anche Italia, Croazia, Namibia e, finalmente, il Waldorf Astoria London - Admiralty Arch, molto atteso.

Fra gli opening, l’italiano Majestic Palace Sorrento, Curio Collection by Hilton, previsto in apertura nella primavera 2027. L’hotel da 76 camere, immerso in 10mila metri quadrati di giardino privato, abbinerà la ristorazione stellata Michelin del ristorante Don Geppi agli aperitivi al tramonto con vista sulla costa del Dry Martini Rooftop, e offrirà inoltre agli ospiti una piscina all’aperto e un centro fitness.

A inizio 2027 aprirà, invece, il Waldorf Astoria London – Admiralty Arch, che trova spazio in uno dei simboli di Londra.

Grande attenzione alla Grecia, dove Hilton inaugurerà il Conrad a Corfu. Il resort disporrà di 136 camere, suite e ville, molte con piscine private riscaldate o jacuzzi, oltre all’Aqua Piazza, una laguna riflettente. Gli ospiti potranno godere di tre ristoranti, due bar, una proposta gastronomica signature dello chef stellato Michelin Alexandros Tsiotinis, una spa ispirata alle essenze botaniche locali, un cinema all’aperto e un kids club in stile casa sull’albero tra gli ulivi. E ancora, a Mykonos, nella primavera aprirà l’Hilton Mykonos Beach Resort & Spa, affacciato sulla spiaggia di Super Paradise. Ciascuna delle 67 camere e suite offrirà una veranda o un balcone privato, mentre alcune sistemazioni selezionate disporranno di piscine private e vista sul Mar Egeo. Gli ospiti potranno godere di una gamma di esperienze gastronomiche in tre ristoranti e due bar, di una piscina all’aperto, dell’accesso diretto alla spiaggia e dell’eforea Spa & Health Club, con sei sale trattamenti, una piscina coperta, sauna, bagno turco, idromassaggio e una selezione di trattamenti benessere. E ancora, a Creta aprirà il PHÂEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton: il resort comprenderà suite e una villa per famiglie, coppie e soggiorni più lunghi, oltre a piscine, strutture per il benessere e spazi accoglienti per ritrovi e celebrazioni. La gastronomia sarà legata al territorio, con orti biologici e produttori locali che porteranno in tavola ingredienti e tradizioni cretesi di stagione. Gli ospiti avranno inoltre accesso diretto al vicino Crete Golf Club e l’opportunità di scoprire la cultura e la campagna dell’isola.

Si va invece in Svizzera per il Waldhaus Flims Grand Resort & Spa, Curio Collection by Hilton. L’hotel accoglie gli ospiti dal 1877 ed è circondato dalla foresta di Flims. Questo rifugio alpino da 143 camere offrirà accesso a oltre 235 chilometri di piste da sci in inverno, oltre a escursioni nella Gola del Reno e tra le montagne circostanti in estate

Anche la Croazia sarà protagonista con l’Hilton Lopud Beach Resort & Spa sull’isola di Lopud, appunto. Il resort stagionale disporrà di 111 camere e suite, ciascuna con balcone o terrazza, oltre a sette appartamenti in un edificio separato. Tra i servizi, una gamma di esperienze gastronomiche, una piscina all’aperto e strutture spa e benessere con idromassaggio coperto.

In Africa due le strutture in evidenza. Nell’estate 2027 aprirà il Casa Alba Casablanca, LXR Hotels & Resorts, che segna il debutto del brand in Marocco. Situato nel Triangle d’Or di Casablanca, l’hotel da 148 camere farà parte dell’esclusivo sviluppo Metropolitan, una destinazione multifunzionale che riunisce spazi residenziali, commerciali, uffici e alberghieri. In primavera, invece, debutterà The Wave Hotel Abuja, Curio Collection by Hilton, situato a Jabi, uno dei quartieri più frequentati di Abuja, la capitale della Nigeria. L’hotel disporrà di 93 camere, ristoranti di alto livello e una piscina all’aperto.

Il resto del mondo

Nel resto del mondo, gli highlight comprendono il NoMad Detroit, il debutto di Waldorf Astoria a Tokyo e Sydney, lo sbarco di Conrad in Vietnam con il Conrad Phu Quoc, il primo hotel Tapestry Collection by Hilton’s alle Maldives. E ancora l’ingresso di Curio Collection by Hilton’s in Malesia e il debutto in Australia dei brand LXR Hotels & Resorts and Motto by Hilton.