Continua il momento d’oro di Madrid, ormai da diversi anni sotto i riflettori come una delle piazze più interessanti per gli investimenti dell’hotellerie di lusso. L'ultima indagine di Cushman & Wakefield classifica Madrid come la destinazione più attraente dell'Unione Europea per gli investimenti alberghieri, con un punteggio di 3,9 su 5. Supera Roma e Milano, entrambe con 3,6, e Londra e Barcellona, che si attestano a 3,5.

La combinazione di dati record sul turismo e redditività in aumento ha incrementato l'attrattiva del mercato interno: il ricavo per camera disponibile è passato da 81,7 euro nel 2019 a 125,4 euro nella prima metà del 2026, un incremento che rafforza l'interesse degli investitori

Le destinazioni urbane stanno guadagnando terreno nelle preferenze degli investitori rispetto alle tradizionali mete turistiche come la Costa del Sol, le Isole Baleari, l'Algarve, le Isole Canarie e la Costa Blanca. A Madrid, l'arrivo di marchi internazionali ha subito un'accelerazione negli ultimi anni, da Four Seasons e Rosewood a Edition, JW Marriott, Brach, Curio Collection e Nobu, che ha aperto i battenti il 1° settembre.

Ma non è solo la fascia alta a registrare una crescita nella capitale spagnola: anche le catene low cost hanno ampliato la loro presenza, con Accor a capo di una rete di 25 hotel, molti dei quali a marchio Ibis e Ibis Budget. Allo stesso modo, B&B Hotels possiede 18 strutture a Madrid su un totale di 72 gestite in Spagna, mentre Travelodge ne ha quattro in città e prevede di aprirne un'altra nel 2027.