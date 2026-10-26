JLL: 1,1 miliardi di euro investiti nell’hospitality da gennaio a giugno

Un totale di circa 1,1 miliardi di euro complessivi. A tanto ammonta la mole di investimenti per il comparto Hotels & Hospitality nel primo semestre 2026, secondo le analisi di JLL. La cifra, spiegano gli analisti della società, in realtà è in calo rispetto alle performance record della prima metà del 2025, ma per il secondo semestre la pipeline prevista fa stimare una chiusura d’anno in linea in termini di volumi, con alcune operazioni di grandi dimensioni già annunciate nel terzo trimestre di quest’anno.

Nel periodo considerato il settore ha registrato circa 860 milioni di euro di investimenti diretti, a cui si aggiungono ulteriori 260 milioni di euro derivanti da operazioni di riconversione prevalentemente da uffici a immobili alberghieri. Il mercato urban si conferma particolarmente dinamico, coprendo circa il 50% dei volumi, di cui il 30% su Milano e circa il 20% su Roma. E se si consolida l’attenzione su Venezia e Firenze, non manca interesse per città secondarie come Torino, Bologna e Padova, oltre che per le destinazioni leisure, soprattutto il Distretto dei Laghi e la Sicilia.