United Airlines ha risolto il problema tecnico che ha ritardato le partenze dei voli per circa un'ora, a pochi giorni da un'interruzione su scala nazionale del controllo del traffico aereo che aveva provocato gravi disagi alle compagnie aeree statunitensi, riporta Reuters.

Non vi sono indicazioni che il disservizio di United fosse collegato al blocco di venerdì imposto dalla Federal Aviation Administration (Faa), che ha causato il più lungo stop nazionale alle partenze dei voli dai tempi degli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti.

United ha comunicato di aver risolto il problema tecnologico che aveva ritardato le partenze, precisando che i voli già in aria e quelli operati da United Express non avevano subito conseguenze. “Non vi sono indicazioni che si sia trattato di un problema legato alla cybersicurezza” ha dichiarato la compagnia aerea.

Un promemoria interno del sindacato dei piloti di United, visionato da Reuters, riferisce che un'interruzione dei sistemi web aziendali aveva interessato diverse applicazioni utilizzate dai piloti, comprese quelle per le comunicazioni con gli equipaggi.

Secondo il promemoria, United non era stata in grado di fornire i dati definitivi sul peso degli aeromobili in partenza e aveva invitato i piloti a seguire le indicazioni del personale aeroportuale per decidere se lasciare o meno i gate. Queste informazioni sono essenziali affinché i piloti possano completare i calcoli prima del decollo.

In un successivo promemoria il sindacato ha comunicato che i sistemi di United stavano tornando operativi e ha invitato i piloti a consultare gli aggiornamenti delle comunicazioni aziendali.