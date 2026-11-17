Msc Crociere e il Singapore Tourism Boar hanno firmato una partnership triennale che prevede il posizionamento di una nave a Singapore. Sarà Msc Orchestra a fare tappa nello scalo asiatico, che diventerà suo homeport.

L’accordo segna una tappa importante nella strategia di espansione di Msc in Asia e contribuisce a consolidare il ruolo di Singapore come uno dei principali hub crocieristici della regione. Msc Orchestra proporrà itinerari da 8 a 12 notti verso diverse destinazioni, tra cui Thailandia, Cambogia, Vietnam, Malesia e Indonesia.

“La decisione di Msc Crociere, uno dei principali brand crocieristici al mondo, di scegliere Singapore per il suo primo posizionamento con homeport nel Sud-Est asiatico, con un impegno triennale, testimonia la solidità del nostro ecosistema crocieristico e la forte domanda di crociere da parte dei passeggeri in partenza da Singapore - dice Jean Ng, assistant chief executive dell’Experience development group del Singapore Tourism Board -. Gli itinerari di maggiore durata offriranno ai visitatori internazionali e ai residenti di Singapore più opportunità per scoprire le destinazioni della regione. Questo nuovo posizionamento creerà, inoltre, opportunità per le destinazioni limitrofe di accogliere un numero crescente di crocieristi e beneficiare di una maggiore spesa turistica a favore delle attività commerciali locali”.

A partire dall’inverno 2028/2029, Msc Orchestra affiancherà Msc Bellissima, diventando la seconda nave di Msc Crociere a operare in Asia. La presenza delle due navi consentirà di ampliare significativamente l’offerta della compagnia nella regione, confermando il suo l’impegno a lungo termine nel mercato asiatico e offrendo agli ospiti una più ampia scelta di itinerari.

“L’Asia rappresenta un’area importante nella nostra strategia di crescita globale a lungo termine - dice Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises -. Siamo quindi orgogliosi di annunciare questa partnership triennale con il Singapore Tourism Board per il posizionamento invernale di una nostra nave in uno dei principali hub crocieristici della regione. L’arrivo di Msc Orchestra nell’area, che si affiancherà a Msc Bellissima, rafforza la nostra presenza e conferma il nostro impegno a diventare una delle compagnie di riferimento per gli ospiti locali e internazionali che desiderano scoprire l’Asia via mare”.

Prima di iniziare la propria stagione in Asia, Msc Orchestra sarà sottoposta a un importante intervento di rinnovamento che introdurrà l’Msc Yacht Club, l’esclusivo concept di “nave nella nave” di Msc Crociere, pluripremiato e caratterizzato da servizi e spazi riservati. Il rinnovamento comprenderà anche l'introduzione di nuovi ristoranti, tra cui la steakhouse Butcher’s Cut e il Kaito Sushi Bar, oltre al potenziamento dell’Msc Aurea Spa e all’ammodernamento delle strutture dedicate al fitness.

Anche Explora Journeys, il brand di lusso della Divisione crociere del Gruppo Msc, opererà le sue prime crociere da Singapore nel 2027. Al termine della stagione invernale con partenza da Singapore, Msc Orchestra proseguirà la propria programmazione in Asia, raggiungendo il Giappone, la Repubblica di Corea e la Grande Cina.

I nuovi itinerari della nave con partenza da Singapore saranno disponibili per la prenotazione a partire dal 14 dicembre 2026.