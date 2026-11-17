Proporzionalità, abbandono delle stelle e trasparenza nell’impiego dei fondi. Sono alcuni dei punti centrali della proposta di riforma della imposta di soggiorno, che Assohotel presenterà a breve in audizione alla Camera dei Deputati. “A sedici anni dalla sua reintroduzione in Italia, forse è giunto il momento che il Parlamento colmi il vuoto legislativo lasciato dalla mancata emanazione del regolamento attuativo – ha dichiarato Nicola Scolamacchia, presidente di Assohotel Confesercenti -. Così come è oggi, infatti, l’imposta crea solo concorrenza sleale tra destinazioni e tra strutture e nega il principio della proporzionalità per cui è nata”.

Oggi i comuni che la applicano sono 1.428 e raccolgono un gettito totale di 1 miliardo 308 milioni di euro, secondo l’Osservatorio di JFC.

I punti principali della proposta di riforma partono dal superamento del concetto di imposta legata alle stelle degli alberghi per passare ad un sistema a percentuale sul prezzo pagato dal cliente. Questo permetterebbe una maggiore equità della tassa e eviterebbe ogni anno di dover adeguare l’imposta ai valori inflattivi.

Al secondo punto della proposta c’è, invece, il tetto massimo in euro per notte e persona, che la tassa può raggiungere. Secondo Assohotel il livello massimo potrebbe anche aumentare rispetto a quello attuale e arrivare a 20 euro, purché sia uniforme su tutto il territorio nazionale. La rappresentanza degli imprenditori alberghieri chiede, inoltre, che venga riconosciuto un aggio ai proprietari delle strutture, che devono amministrativamente gestire l’imposta, e che Assohotel fissa al 5%. “Tra personale che deve seguire la burocrazia, pos e versamenti, questo lavoro costa il 2% del fatturato agli alberghi. Forse è arrivato il momento che lo Stato ci riconosca questa attività impropria che facciamo” ha aggiunto Scolamacchia.

Infine, la questione che maggiormente divide politici e imprenditori, ovvero l’utilizzo dei fondi raccolti. Assohotel chiede maggiore trasparenza, ma tra chi vorrebbe che i fondi venissero destinati esclusivamente al comparto turistico e chi invece pensa che debbano essere utilizzati dai comuni anche per altri scopi, la proposta di modifica rischia di arenarsi proprio su questo punto, come già successo nel 2024.