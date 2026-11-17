Proporzionalità, abbandono delle stelle e trasparenza nell’impiego dei fondi. Sono alcuni dei punti centrali della proposta di riforma della imposta di soggiorno, che Assohotel presenterà a breve in audizione alla Camera dei Deputati. “A sedici anni dalla sua reintroduzione in Italia, forse è giunto il momento che il Parlamento colmi il vuoto legislativo lasciato dalla mancata emanazione del regolamento attuativo – ha dichiarato Nicola Scolamacchia, presidente di Assohotel Confesercenti -. Così come è oggi, infatti, l’imposta crea solo concorrenza sleale tra destinazioni e tra strutture e nega il principio della proporzionalità per cui è nata”.
Oggi i comuni che la applicano sono 1.428 e raccolgono un gettito totale di 1 miliardo 308 milioni di euro, secondo l’Osservatorio di JFC.
I punti principali della proposta di riforma partono dal superamento del concetto di imposta legata alle stelle degli alberghi per passare ad un sistema a percentuale sul prezzo pagato dal cliente. Questo permetterebbe una maggiore equità della tassa e eviterebbe ogni anno di dover adeguare l’imposta ai valori inflattivi.
Al secondo punto della proposta c’è, invece, il tetto massimo in euro per notte e persona, che la tassa può raggiungere. Secondo Assohotel il livello massimo potrebbe anche aumentare rispetto a quello attuale e arrivare a 20 euro, purché sia uniforme su tutto il territorio nazionale. La rappresentanza degli imprenditori alberghieri chiede, inoltre, che venga riconosciuto un aggio ai proprietari delle strutture, che devono amministrativamente gestire l’imposta, e che Assohotel fissa al 5%. “Tra personale che deve seguire la burocrazia, pos e versamenti, questo lavoro costa il 2% del fatturato agli alberghi. Forse è arrivato il momento che lo Stato ci riconosca questa attività impropria che facciamo” ha aggiunto Scolamacchia.
Infine, la questione che maggiormente divide politici e imprenditori, ovvero l’utilizzo dei fondi raccolti. Assohotel chiede maggiore trasparenza, ma tra chi vorrebbe che i fondi venissero destinati esclusivamente al comparto turistico e chi invece pensa che debbano essere utilizzati dai comuni anche per altri scopi, la proposta di modifica rischia di arenarsi proprio su questo punto, come già successo nel 2024.
Remo Vangelista