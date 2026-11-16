Latam rafforza la sua posizione verso il mercato europeo e italiano e annuncia un 2027 con tante novità. “Per l’Europa questo è un periodo favorevole – ha dichiarato Davide Ioppolo, regional commercial director per la compagnia sudamericana -. Da tanto non annunciavamo una stagione con tutte queste rotte insieme”.

Dopo i collegamenti con Amsterdam e Bruxelles, infatti, e il potenziamento del volo da Madrid, che avrà 2 frequenze al giorno, ad aprile 2027 inizierà anche il diretto tra San Paolo e Ginevra. Per quanto riguarda il nostro Paese, invece, il volo su Roma diventerà giornaliero.

“L’Italia è un mercato importante- ha aggiunto-. Non è un caso che in tutta Europa, tolta la Spagna che un po' il nostro hub nel continente, questo è l’unico Paese ad avere collegate due città, Roma e Milano”. I numeri dall’Italia continuano infatti ad essere positivi, con una crescita a doppia cifra nel 2026, un momento favorevole spinto anche dalla difficile congiunta internazionale. “Dopo l’inizio delle tensioni in Medio Oriente, abbiamo notato uno cambio dei flussi dall’Est verso il Sudamerica. Ci aspettavamo questo switch, con il Brasile che ha confermato di essere una destinazione di successo, ma anche con il Perù, che è tornato prepotentemente alla ribalta” ha precisato Ioppolo.

In arrivo, infine, anche nuovi aerei, di piccole e medie dimensioni, per permettere a Latam di servire meglio il suo network. “Chiuderemo il 2026 con oltre 400 velivoli in flotta, molti nuovi grazie all’accordo siglato con Embraer. Praticamente riceveremo un nuovo aereo ogni 5 giorni” ha concluso. R. S.