Latam: dal 2027 premium economy su tutti i voli long haul

“Saremo la prima compagnia sudamericana a mettere, su tutti i voli di lungo raggio, la disponibilità della premium economy”. A dichiararlo Davide Ioppolo, regional commercial director di Latam. Dal 2027, e progressivamente su tutti voli a seconda del calendario di lavori per l’adeguamento dei velivoli, la compagnia cilena metterà quindi in vendita questo nuovo servizio su tutte le tratte, comprese quelle da Roma e Milano.

“Si tratta di una scelta in liea con tutti gli investimenti fatti in questi anni dalla compagnia sul segmento premium - ha aggiunto Ioppolo -. Abbiamo puntato molto sulla qualità del prodotto, non solo corporate, ma anche leisure. Abbiamo lavorato sul network, sulle lounge e sulla travel experience e questo ci sta portando dei buoni risultati”.

Nei primi 9 mesi del 2026 Latam ha infatti trasportato circa 23 milioni di passeggeri, con una crescita del 3%, mentre il segmento premium è cresciuto del 23%.