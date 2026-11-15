Il Gruppo Gattinoni inaugura la mostra di Amnesty International “Com’eri vestita?”

In occasione del prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriva a Milano la mostra “Com’eri vestita?”, ideata da LibereSinergie e promossa da Amnesty International Italia, che il Gruppo Gattinoni ha voluto ospitare nella sua sede di via Statuto 2 (nel corso di novembre la mostra toccherà anche altri hub a Bologna e Torino).

La mostra ricostruisce gli abiti indossati da donne sopravvissute ad una violenza sessuale, affiancati dalle loro testimonianze e racconti, per smontare uno dei pregiudizi più radicati nella società: l’idea che il comportamento o l’abbigliamento possano giustificare la violenza subita.

L’iniziativa è uno degli appuntamenti principali di “Persone senza Confini”, il progetto con cui il Gruppo Gattinoni promuove inclusione, diritti e valorizzazione delle differenze, rivolgendosi sia ai dipendenti sia alle comunità di riferimento. Il tema riguarda molto da vicino la realtà aziendale: circa l’85% degli oltre 950 collaboratori del Gruppo è costituito da donne.

“Ospitare nelle nostre sedi la mostra di Amnesty International è una scelta di responsabilità: significa dare spazio a una causa importante e contribuire a contrastare gli stereotipi che alimentano la cultura della violenza. Vogliamo che i nostri spazi siano luoghi di confronto e consapevolezza per chi lavora nel Gruppo, per partner, clienti e stakeholder, e per tutta la città. Promuovere rispetto e diritti significa coinvolgere l’intera comunità, dentro e fuori l’azienda. Questo è un impegno che portiamo avanti, con orgoglio e convinzione, tutti i giorni in tutte le nostre attività, ma in questa giornata più che mai”, dichiara Isabella Maggi, communication & marketing director del Gruppo Gattinoni.

L’esposizione sarà aperta al pubblico, gratuitamente, dal 27 novembre al 1° dicembre, con la presenza di dialogatori e attivisti di Amnesty che accompagneranno i visitatori lungo il percorso.