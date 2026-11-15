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Il Gruppo Gattinoni inaugura la mostra di Amnesty International “Com’eri vestita?”

Il Gruppo Gattinoni inaugura la mostra di Amnesty International “Com’eri vestita?”

In occasione del prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriva a Milano la mostra “Com’eri vestita?”, ideata da LibereSinergie e promossa da Amnesty International Italia, che il Gruppo Gattinoni ha voluto ospitare nella sua sede di via Statuto 2 (nel corso di novembre la mostra toccherà anche altri hub a Bologna e Torino).

La mostra ricostruisce gli abiti indossati da donne sopravvissute ad una violenza sessuale, affiancati dalle loro testimonianze e racconti, per smontare uno dei pregiudizi più radicati nella società: l’idea che il comportamento o l’abbigliamento possano giustificare la violenza subita.

L’iniziativa è uno degli appuntamenti principali di “Persone senza Confini”, il progetto con cui il Gruppo Gattinoni promuove inclusione, diritti e valorizzazione delle differenze, rivolgendosi sia ai dipendenti sia alle comunità di riferimento. Il tema riguarda molto da vicino la realtà aziendale: circa l’85% degli oltre 950 collaboratori del Gruppo è costituito da donne.

“Ospitare nelle nostre sedi la mostra di Amnesty International è una scelta di responsabilità: significa dare spazio a una causa importante e contribuire a contrastare gli stereotipi che alimentano la cultura della violenza. Vogliamo che i nostri spazi siano luoghi di confronto e consapevolezza per chi lavora nel Gruppo, per partner, clienti e stakeholder, e per tutta la città. Promuovere rispetto e diritti significa coinvolgere l’intera comunità, dentro e fuori l’azienda. Questo è un impegno che portiamo avanti, con orgoglio e convinzione, tutti i giorni in tutte le nostre attività, ma in questa giornata più che mai”, dichiara Isabella Maggi, communication & marketing director del Gruppo Gattinoni.

L’esposizione sarà aperta al pubblico, gratuitamente, dal 27 novembre al 1° dicembre, con la presenza di dialogatori e attivisti di Amnesty che accompagneranno i visitatori lungo il percorso.

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