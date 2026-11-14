Gnv certificata ISO 50001 per il sistema di gestione dell’energia

La compagnia di traghetti Gnv ha ottenuto la certificazione ISO 50001:2018 per il proprio sistema di gestione dell’energia. Il riconoscimento, rilasciato dall’ente indipendente LRQA, interessa la sede di Genova, l’officina e 22 unità della flotta e attesta l'adozione di un approccio strutturato alla gestione dell'energia, che coinvolge le attività a terra e a bordo.

La norma attesta l’adozione di un sistema strutturato per monitorare i consumi energetici, analizzare le prestazioni e individuare in modo continuativo nuove opportunità di efficientamento. Per Gnv significa consolidare la gestione dell’energia nei processi aziendali, a terra e a bordo, con un metodo di miglioramento continuo.

La visione più ampia

Sul piano industriale, la certificazione si affianca a un programma di rinnovo della flotta da oltre 1,3 miliardi di euro, che prevede l’ingresso di otto nuove navi entro la fine del 2029, sei delle quali alimentate a gnl. Il piano è già a metà strada: Gnv Polaris, Gnv Orion, Gnv Virgo e Gnv Aurora sono già operative. Gnv Virgo e Gnv Aurora, le prime due unità a gnl, garantiscono una riduzione delle emissioni di Co2 fino al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione.

“Per Gnv l’efficienza energetica è una leva strategica, non solo un obiettivo ambientale: incide sulla competitività, sulla qualità del servizio e sulla capacità di accelerare la transizione del trasporto marittimo. L’ottenimento di questa certificazione conferma la solidità di un percorso che stiamo costruendo con coerenza, attraverso un piano di investimenti senza precedenti per il rinnovo della flotta, l’ammodernamento delle navi esistenti e il rafforzamento dei nostri sistemi di gestione. Crediamo che la sostenibilità si misuri nella capacità di tradurre gli impegni in processi, tecnologie e risultati concreti, e questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire con determinazione in questa direzione, insieme al Gruppo Msc e a tutte le persone che ogni giorno lavorano a bordo e a terra”, ha dichiarato Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv.