Nitto Atp Finals di Torino, i numeri del successo: spettatori da 97 Paesi

L’assenza di Jannik Sinner non ha influito sul successo delle Nitto Atp Finals, i cui numeri confermano la centralità dell’evento nel panorama sportivo e turistico italiano. Per il torneo, che si aprirà domenica all’Inalpi Arena di Torino, sono stati venduti 184.033 biglietti, 5.447 in più rispetto allo stesso momento del 2025, con una crescita del 3,1%, mentre il tasso di riempimento ha raggiunto il 94,6%. Gli spettatori provengono da 97 Paesi, con una quota internazionale del 16,3 per cento.

“I dati di quest’anno della biglietteria, che rappresenta il parametro più corretto per valutare il successo della manifestazione, ci dicono che, così come lo scorso anno, stiamo andando verso un sold out in tutte le quindici sessioni - ha sottolineato ieri il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi -. Rispetto al record assoluto di presenze dello scorso anno, sono stati venduti più biglietti, ma ci dobbiamo ricordare che, grazie alla collaborazione con Parco Olimpico, abbiamo 9mila posti in più rispetto al 2025: dunque ci sarà spazio per gli ultimi ritardatari”. In conferenza stampa il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha ricordato il percorso compiuto dalla prima edizione segnata dall’emergenza pandemica, dall’aumento della capienza della Inalpi Arena ai nuovi spazi per il pubblico, fino all’ampliamento del Fan Village con un campo esterno che consentirà anche ai non possessori di biglietto di vivere da vicino l’esperienza del torneo.

“Questa - ha aggiunto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - è la forza del lavoro di squadra che ci ha permesso di ottenere la sesta edizione e garantirci quella del 2027, continuando a lavorare per arrivare al 2030”.