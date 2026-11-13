I ripetuti allarmi che nei giorni scorsi hanno messo sotto pressione il traffico aereo in Italia e in Europa stanno accelerando la presa di coscienza del settore rispetto alle cosiddette 'minacce ibride'. Per gli aeroporti del Vecchio Continente si profila l'urgenza di dotarsi di sistemi per far fronte alle interferenze digitali in modo rapido e strutturato, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e assicurare al contempo la continuità operativa. È in quest'ottica che ACI Europe ha elaborato ‘Strategy Paper on Hybrid Threats and Airport Resilience', un documento che delinea le strategie per gestire i rischi e rafforzare la resilienza degli scali di fronte ai pericoli legati alla cybersecurity.

“Le minacce ibride non possono più essere considerate una questione puramente tecnica, vanno intese come una sfida strategica e critica per l’intero ecosistema delle infrastrutture essenziali in Europa, nonché come un aspetto centrale per la resilienza e la sicurezza del Continente. Gli aeroporti europei si stanno già impegnando attivamente per rafforzare la propria resilienza, ma non possono affrontare minacce di tale portata da soli, è evidente che le nostre attuali normative sulla sicurezza e i meccanismi di cooperazione esistenti debbano essere ripensati - ha affermato il direttore generale di ACI Europe, Olivier Jankovec, presentando il documento -. La recente intensificazione degli incidenti rende lo scambio rapido di informazioni, la chiara definizione delle responsabilità e una collaborazione fluida tra il settore e le autorità locali, nazionali ed europee, un prerequisito imprescindibile per l’agenda di sicurezza dell’Ue”.

Un approccio trasversale

Il testo elaborato da Aci Europe traccia una vera e propria tabella di marcia per il settore dell'aviazione europea, suggerendo “un approccio trasversale” su quattro temi: sicurezza dell’aviazione, cybersicurezza, continuità operativa e gestione delle crisi. L’obiettivo è fare in modo che la filiera del trasporto aereo si muova in modo coordinato contro le minacce ibride.

Il documento individua inoltre le lacune dei quadri normativi che regolano il trasporto aereo in Europa e nei singoli Paesi, che spesso, secondo l'associazione, non rispecchiano la complessità delle operazioni aeroportuali, né l'ampiezza delle loro dipendenze da infrastrutture esterne.

Ripartizione delle responsabilità

Nelle sue linee guida ACI Europe propone una più netta ripartizione delle responsabilità tra gli aeroporti e le autorità competenti – anche in merito all'individuazione delle minacce e alla relativa risposta –, nonché l'istituzione di meccanismi di finanziamento dedicati, volti a garantire lo sviluppo e il mantenimento di capacità di resilienza in tutta la rete aeroportuale europea. “Dobbiamo comprendere che nel caso delle minacce ibride l’obiettivo non è sempre quello di arrecare il massimo danno fisico - ha sottolineato Jancovek -. Interruzioni reiterate, incertezza e paura possono costituire armi altrettanto efficaci, concepite per esaurire le nostre risorse e minare la fiducia dell'opinione pubblica. Non dobbiamo permettere che chi mira a destabilizzare le nostre società riesca nel proprio intento. La nostra risposta collettiva deve basarsi su una maggiore preparazione, un migliore coordinamento e una solida resilienza”.