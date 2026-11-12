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Italian Exhibition Group

IEG approva il resoconto intermedio di gestione con “il terzo trimestre più forte di sempre”

IEG approva il resoconto intermedio di gestione con “il terzo trimestre più forte di sempre”
Corrado Peraboni, ceo IEG

Il Consiglio di Amministrazione di IEG Italian Exhibition Group S.p.A. ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026.

Corrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group, ha dichiarato: “I primi nove mesi del 2026 premiano, ancora una volta, la coerenza del percorso di IEG: ricavi in crescita del 16,7% e un EBITDA Adjusted che sale di oltre il 30%. Una crescita in linea con la direzione strategica indicata nel piano industriale: scalare la dimensione senza compromettere la redditività ma piuttosto rafforzandola. La focalizzazione sulle attività a maggiore valore aggiunto consentirà al Gruppo di avere un portafoglio più robusto e non soltanto più ampio. Il trimestre ha avuto un simbolo: il nuovo Padiglione 2 di Vicenza, frutto di un lavoro corale, che ha accolto Vicenzaoro September e la prima edizione di T.Gold con risultati oltre le attese. Insieme alla forza delle manifestazioni in Brasile, questi risultati hanno consentito di assorbire la riprogrammazione al 2027 dell’evento di Dubai e di confermare la guidance per l’esercizio 2026 nella sua fascia più alta.”

I dati approvati

Il Gruppo chiude i primi nove mesi del 2026 registrando Ricavi pari a € 222,6 milioni, in aumento di € 31,8 milioni (+16,7%) rispetto a € 190,8 milioni registrati nel medesimo periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto della crescita degli eventi in portafoglio, circa € 17,2 milioni, e grazie al contributo delle nuove acquisizioni e di un calendario fieristico più favorevole che hanno contribuito alla crescita rispettivamente per € 5,3 milioni e € 9,9 milioni, mentre gli effetti cambio hanno comportato una riduzione di € 0,6 milioni.

L’EBITDA Adjusted è pari a € 59,3 milioni, in miglioramento di € 14,2 milioni (+31,6%), rispetto al 30 settembre 2025, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a € 45,1 milioni.

L’Adjusted EBITDA margin è pari al 26,7% del fatturato, rispetto al 23,6% del 30 settembre 2025 (+3,1 punti percentuali) e riflette l'effetto di leva operativa generato sia dalla crescita dei ricavi che da un mix più favorevole tra le diverse linee di business.

L’EBIT Adjusted ammonta a € 42,8 milioni, in aumento di € 13,3 milioni rispetto al 30 settembre 2025, con un’incidenza sui ricavi pari al 19,2% rispetto al 15,4% dello stesso periodo del 2025 (+3,8 punti percentuali). Il miglioramento della redditività operativa si è realizzato nonostante l’incremento degli ammortamenti e delle svalutazioni, al netto delle componenti non ricorrenti, pari a € 0,9 milioni, riconducibile principalmente all’entrata in esercizio del nuovo padiglione di Vicenza, degli investimenti in ambito digitale e all’ammortamento delle Customer Relationship emerse dai processi di Purchase Price Allocation. L’evoluzione dell’EBIT Adjusted conferma pertanto che la crescita della marginalità è riconducibile al miglioramento della gestione caratteristica e non a benefici derivanti da una riduzione degli ammortamenti, delle svalutazioni o degli accantonamenti per rischi e oneri, i cui rilasci del periodo sono stati classificati tra le componenti non ricorrenti.

Il Gruppo realizza nel periodo un Utile pari a € 24,5 milioni in aumento di € 8,5 milioni (+53,3% YoY), rispetto ai € 16,0 milioni del 30 settembre 2025. Il tax rate di periodo si attesta al 33,1%, in miglioramento di 2,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2026 è pari a € 112,7 milioni, rispetto a € 90,4 milioni al 31 dicembre 2025 e a € 129,9 milioni al 30 giugno 2026. La componente monetaria ha assorbito risorse per € 12,8 milioni, principalmente per effetto di investimenti e acquisizioni pari a € 44,9 milioni e dell'erogazione di dividendi per € 6,1 milioni, a fronte di una gestione corrente che ha generato cassa per € 43,8 milioni. La componente non monetaria ha impegnato risorse per € 9,6 milioni, per effetto della sottoscrizione di nuovi contratti di locazione, dell'allungamento del contratto di affitto sottoscritto dalla controllata statunitense FB International (a fronte di una rinegoziazione economica) e della rilevazione di una nuova put option.

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