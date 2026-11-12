a&o Hostels: tre proposte europee per i city break invernali

Francoforte, Praga e Manchester. Queste le tre location proposte da a&o Hostels per organizzare un city break dal Ponte dell’Immacolata a Capodanno, tra mercatini di Natale, tradizioni locali, cultura e atmosfere festive, con gli ostelli a&o come punto di partenza per esplorare le città.

A Francoforte dal 23 novembre al 22 dicembre 2026 il mercatino di Natale attraversa il centro cittadino con bancarelle di artigianato, decorazioni e specialità locali. Il suo cuore è Römerberg, la storica piazza del Municipio. Per il soggiorno a&o Hostels propone due strutture: a&o Frankfurt Galluswarte e a&o Frankfurt Ostend, entrambe ben collegate alle principali attrazioni e dotate di camere private, familiari e condivise. La disponibilità di una cucina per gli ospiti in entrambe le strutture offre inoltre la possibilità di preparare i propri pasti e contenere le spese durante il soggiorno.

I mercatini di Natale di Praga si protraggono dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, animando Piazza della Città Vecchia e Piazza Venceslao con bancarelle di artigianato, decorazioni e specialità gastronomiche. A differenza di molte altre città europee, i mercatini restano aperti anche durante Natale e Capodanno, offrendo un’occasione di visita dal Ponte dell’Immacolata fino all’Epifania.

Per il soggiorno, a&o Praha Rhea, ben collegato al centro cittadino, offre camere private, familiari e condivise, una reception aperta 24 ore su 24, snack bar e spazi comuni. A disposizione degli ospiti anche una cucina, una lavanderia e un deposito bagagli.

A Manchester, infine, dal 6 novembre al 22 dicembre i mercatini di Natale animano diverse zone del centro, tra cui Albert Square e St Ann’s Square, con chalet in legno, prodotti artigianali e specialità gastronomiche britanniche e internazionali. Ad Albert Square, dove è prevista anche una ruota panoramica, e a Cathedral Gardens, con una pista di pattinaggio coperta, le bancarelle resteranno aperte fino al 3 gennaio 2027.

Per il soggiorno a&o Manchester City Centre, a pochi passi da St. Peter’s Square, dispone di camere private e condivise con bagno privato, reception aperta 24 ore su 24 e un bar. La posizione centrale permette di raggiungere facilmente musei, attrazioni e quartieri cittadini, oltre a offrire comodi collegamenti verso gli stadi delle due squadre di Manchester. Importante ricordare che i viaggiatori italiani devono essere in possesso di un passaporto valido e dell’autorizzazione elettronica Eta, salvo specifiche esenzioni. L’Eta ha un costo di 20 sterline e può essere richiesta attraverso il sito ufficiale del governo britannico.