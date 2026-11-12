Klm e Aeroporti di Roma hanno celebrato a Fiumicino i 95 anni di collegamenti ininterrotti tra Roma e Amsterdam. L'anniversario è stato festeggiato con iniziative dedicate ai passeggeri del volo KL1604 diretto nella capitale olandese. Era il 29 ottobre 1931 quando il comandante Ivan Smirnov atterrò a Roma con un Fokker F.XII, marche PH-AFU, con appena tre passeggeri a bordo, oltre a 222 chili di posta e 43 chili di materiali vari. Da allora la rotta ha trasportato milioni di passeggeri e ingenti quantità di merci.

“Celebrare un traguardo così importante, 95 anni di attività ininterrotta sulla rotta Roma – Amsterdam, è motivo di grande orgoglio per noi - ha dichiarato Henri Hourcade, General Manager per l'Italia di Klm -. Siamo passati da un Fokker con tre passeggeri a un Airbus A321neo con oltre 200 posti, accompagnando milioni di persone ad Amsterdam e verso una delle 160 destinazioni raggiungibili attraverso il nostro hub di Schiphol. Questa rotta racconta anche l’evoluzione di Klm: siamo la più antica compagnia aerea al mondo a operare ancora con il proprio nome originale e vogliamo affermarci come il principale vettore europeo per attenzione al cliente ed efficienza”.