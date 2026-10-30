Klm raddoppia su Genova per l’estate 2027

Klm raddoppia su Genova. La compagnia aerea ha annunciato l’aggiunta di una nuova frequenza giornaliera da e per il Cristoforo Colombo nella programmazione estiva 2027.

In questo modo il vettore offrirà oltre il 50% in più dei posti in vendita rispetto alla scorsa estate.

La frequenza aggiuntiva sarà programmata alle 18:00. Insieme al servizio già attivo, in partenza alle 14:10, favorirà l’accesso al network internazionale di Klm attraverso l’hub di Amsterdam Schiphol. Allo stesso modo, il volo integrativo in partenza da Amsterdam alle 15:45 consentirà un maggiore accesso allo scalo ligure.

“L’aumento delle frequenze su Genova conferma il nostro impegno a essere sempre più vicini ai clienti italiani- spiega Fabio Andaloro, sales director Klm per l’Italia -. Qualunque sia il motivo del loro viaggio, i voli aggiuntivi offrono un accesso più comodo, via Amsterdam Schiphol, all’ampio network KLM, con tempi di coincidenza ottimizzati.”

Il raddoppio del collegamento tra Genova e Amsterdam, aggiunge Matteo Paroli, presidente dell’Aeroporto di Genova, “rappresenta un importante segnale di fiducia nelle potenzialità del nostro aeroporto e del territorio ligure. La seconda frequenza giornaliera verso uno dei principali hub europei amplia le opportunità di collegamento internazionale, rafforzando l’accessibilità e l’attrattività della Liguria per il turismo e per le attività economiche. Un risultato positivo, nonostante il non favorevole contesto della logistica aeroportuale europea, che si inserisce nel percorso di sviluppo dello scalo, anche in vista del prossimo bando, con l’obiettivo di consolidarne le prospettive di crescita e valorizzarne ulteriormente il ruolo strategico per il territorio.”

Sulla rotta sarà operativo il nuovo Embraer 195-E2 da 136 posti. L’aeromobile di ultima generazione fa parte del programma di rinnovo flotta di Klm dal valore totale di 7 miliardi di euro.