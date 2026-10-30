Mapo Travel: Giappone protagonista della programmazione, crescita del 35% sul 2025

Il Giappone sta giocando un ruolo da protagonista nella programmazione di Mapo Travel. La destinazione è infatti una delle mete più richieste del 2026. “Oggi il Sol Levante è per Mapo World la prima destinazione in termini di fatturato, con una crescita del +35% rispetto al 2025 - rivela Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel -. Un risultato raggiunto con il lavoro dei nostri product specialist, in grado di costruire viaggi realmente tailor made, tagliati sulle esigenze di chi viaggia. E questo è possibile solo grazie al continuo confronto con gli agenti di viaggi, i professionisti che presentano fattivamente il prodotto ai clienti finali”.

L’operatore è infatti alacremente impegnato nella formazione sulla destinazione, con il supporto dell’ente del turismo giapponese (Jnto). “Il nostro obiettivo è semplice e chiaro - precisa la general manager di Mapo Travel, Barbara Marangi -: formare i nostri agenti partner alla destinazione Giappone, puntando su un turismo diverso, curato in ogni particolare, vissuto anche con l’ausilio di un assistente, un ‘amico’ che parla italiano e che accompagna gli ospiti alla scoperta di angoli di Giappone inaspettati o semplicemente a fare una passeggiata tra le vie che uniscono modernità e tradizione, storia e innovazione, raccontando aneddoti e curiosità che solo un locale conosce”.

A fronte dell’alta domanda, il tour operator ha confermato le partenze del Giappone con accompagnatore esperto dall’Italia di novembre 2026 e aprile 2027, i due periodi più importanti per il Paese, per il foliage autunnale e la fioritura dei ciliegi primaverile. “I tour al via il 22 novembre e il 5 aprile - racconta Angela Stefanelli, responsabile prodotto Asia - prevedono un itinerario alla scoperta di luoghi sospesi nel tempo dove poter assaporare il vero Giappone delle tradizioni senza tralasciare le bellezze iconiche delle grandi città. Tra le esperienze il pernottamento in ryokan, la cerimonia del the privata a Kanazawa, i villaggi postali di Narai Juku e di Unno-Juku, la cittadina di Ueda, la passeggiata lungo la Yanagimacha, il pernottamento in una autentica località onsen, una delle più antiche località termali giapponesi con una storia di 1400 anni, la visita di Obuse, caratteristica cittadina legata all’artista Katsushika Hokusai. Un viaggio suggestivo - conclude - dove ogni pagina è curata nei minimi dettagli per garantire tranquillità e autonomia ma, allo stesso tempo, assistenza e vicinanza”.