Creo Travel mette la formazione al centro del rapporto con la distribuzione

“Crediamo che la formazione rappresenti uno degli strumenti più importanti per supportare concretamente le agenzie di viaggio”, dichiara Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing di creo travel, in concomitanza con la conclusione del ciclo di appuntamenti “Online Webinar by Creo” che ha tenuto impegnate le agenzie. “Con questi webinar abbiamo voluto creare un'occasione di confronto diretto tra la distribuzione e i nostri professionisti del prodotto, mettendo a disposizione competenze, esperienze e conoscenze maturate sul campo. Il nostro obiettivo è offrire alle agenzie contenuti utili a valorizzare le destinazioni e a sviluppare una consulenza sempre più qualificata, rafforzando al tempo stesso la relazione con i nostri partner commerciali”, ha commentato ancora Bracci.

Sette appuntamenti digitali pensati per approfondire la conoscenza delle destinazioni, valorizzare le competenze dei product manager e offrire alla distribuzione nuovi strumenti di consulenza e vendita.

Sono stati coinvolti i professionisti del tour operator, affrontando differenti aree geografiche, come Indonesia, Nuova Zelanda, Sudafrica, India e Cina, ma anche tipologie di viaggio, come il format di viaggi “Creo ti accompagna” per i viaggi di gruppo accompagnati. Le sessioni hanno consentito di approfondire non soltanto le caratteristiche degli itinerari, ma anche gli elementi distintivi delle singole proposte, le opportunità di personalizzazione e i contenuti esperienziali che caratterizzano la programmazione del tour operator.