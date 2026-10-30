Aman Venice, la casa dei Vip

Aman Venezia è una casa. Licinio Garavaglia, il direttore dell’hotel, ha raccontato così nel corso di AURA – The Luxury Travel Event quello che, a suo dire, fa la differenza nel modo di accogliere del suo hotel e lo rende una delle location più desiderate dagli affluent di tutto il mondo.

Sotto i riflettori ormai da anni, scelto da Vip e super Vip per matrimoni, eventi e non solo, l’iconica struttura veneziana racconta attraverso le parole del suo appassionato direttore cosa serve per rimanere sempre rilevanti. “Serve umiltà, passione, tenacia e, me lo lasci dire, anche un po’ di fortuna – spiega -. I clienti di Aman sono solitamente molto fedeli, si conoscono fra loro e viaggiano attraverso le proprietà del gruppo. Sono i cosiddetti Amanjunkies, che amano il nostro tipo di accoglienza: a loro noi non diciamo mai di no”.

Garavaglia spiega che il segreto del successo degli hotel del gruppo risiede proprio nel concetto di casa. Una casa dove tutto è a disposizione sempre. “Abbiamo 115 persone in staff per 24 camere: gli ospiti vengono accompagnati personalmente in ogni luogo dell’hotel in cui desiderino andare e per loro è previsto un servizio iperpersonalizzato. Come in una casa, appunto, dove il padrone di casa si mette a disposizione e viene incontro alle richieste indipendentemente dall’orario o dal momento”.

La proprietà di Venezia, poi, ha una particolarità in più: i padroni di casa, i proprietari originali della struttura, vivono nel palazzo, e condividono parte delle loro giornate con gli ospiti. Un plus che piace molto.

“Il rapporto con i clienti è quello di una interazione reale – conclude Garavaglia –: è quella la carta vincente”.