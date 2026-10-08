Italy’s Best Employers:Gattinoni scala il ranking

Gattinoni guadagna ben 80 posizioni, diventando così la realtà del turismo con il piazzamento più alto nella classifica Italy’s Best Employers, il sondaggio realizzato da Statista in collaborazione con corriere.it, raccogliendo 300mila risposte anonime.
L’azienda guidata da Franco Gattinoni passa dal 130esimo posto dello scorso anno al 52esimo di questa edizione, diventando il primo nome del turismo che compare scorrendo la classifica (guidata da Lavazza, come ormai da diverse edizioni).
La classifica
Restando nell’ambito del turismo, analizzando il ranking bisogna aspettare il 77esimo posto per trovare un altro nome del settore: Ferrovie dello Stato. Si resta nell’ambito dei trasporti con il 79esimo posto, dove compare Save, la società di gestione degli aeroporti veneti. Al 79esimo posto si legge invece il nome di Enav, il gestore dello spazio aereo.
Si torna nell’ambito del turismo organizzato all’87esimo posto, dove compare Alpitour; una buona ripresa anche per il gruppo, che nella scorsa edizione si era fermato al 171esimo posto.
Bisogna poi scendere fino al 114esimo posto per ritrovare il turismo, nuovamente con una società di gestione aeroportuale: Gesac (Aeroporto di Napoli).
Ancora cambio di settore al 159esimo posto, con Costa Crociere (303esimo posto lo scorso anno). Al 161esimo posto si torna sulla terraferma con Italo, mentre la società di handling Aviapartner si piazza in 188esima posizione.
Ancora ferrovie al 321esimo posto, dove compare Trenord.
Primo nome del settore alberghiero alla riga numero 358, quando si legge il nome di Hilton. Il mondo delle compagnie aeree è rappresentato invece da easyJet, al 403esimo posto.
Ultimo nome legato al turismo, Rete Ferroviaria Italiana, al 425esimo posto.
Remo Vangelista