TUIFly è pronta a programmare per le prossima estate 1.400 voli dal Centro e Nord Europa verso l’Italia. Nella Penisola, il vettore del gruppo TUI ha scelto come rappresentate Discover the World, che sosterrà la compagnia che ha deciso di commercializzare tramite le agenzie di viaggi i suoi voli.

Ad oggi, comunica Discover The World, sono in vendita i voli Brindisi-Bruxelles, operato di martedì, giovedì e sabato; Bruxelles-Brindisi, negli stessi giorni. E ancora Palermo -Bruxelles, che volerà il lunedì, mercoledì e venerdì e, negli stessi giorni, la rotta di ritorno da Bruxelles a Palermo.

La compagnia è entrata a far parte del Bsp Italia con il codice (TB-612).