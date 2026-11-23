Da oggi Google Maps consentirà di consultare in tempo reale la circolazione dei treni Trenord. La società ferroviaria ha infatti annunciato l’integrazione sulla piattaforma dei dati relativi alla programmazione dei collegamenti regionali, suburbani e aeroportuali.

Chi cerca sulle mappe di Google un itinerario che comprende il treno può quindi visualizzare informazioni real time sui tempi di percorrenza durante il viaggio, sull’orario previsto per l’arrivo alle fermate e a destinazione, sulle coincidenze, sulle soluzioni successive per lo stesso itinerario, oltre a eventuali modifiche al servizio comunicate da Trenord.

Per le informazioni relative ai titoli di viaggio e all’assistenza, invece, Google Maps rimanda ai canali di Trenord.

L’operazione ha l’obiettivo di favorire una mobilità sempre più integrata e digitale, facilitando la combinazione del treno con altre modalità di spostamento e consentendo di gestire l’intero viaggio in tempo reale.

“Google Maps è una delle piattaforme di navigazione più utilizzate in Italia, che consente di pianificare il proprio itinerario dall’inizio alla fine, integrando diverse modalità di trasporto - commenta l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini -. Ora il treno aggiunge la componente real time a questo puzzle: gli utenti di Google Maps hanno a disposizione gli aggiornamenti “live” sul tragitto in treno durante la corsa, per un maggiore controllo sul proprio viaggio e la possibilità di ripianificarlo agilmente. Con questa implementazione, vogliamo intercettare anche chi non utilizza ancora il treno come mezzo di trasporto, facendo conoscere loro l’ampia offerta dei servizi Trenord. L’obiettivo è portare ancora più persone a considerare il treno per i propri spostamenti, in un’ottica di piena intermodalità”.

La collaborazione tra Google e Trenord “oggi compie un nuovo passo avanti - aggiunge Fabio Galetto, direttore Travel di Google Italy -. Siamo entusiasti di aver lavorato insieme per rendere la mobilità quotidiana sempre più semplice, connessa e accessibile grazie alla nostra tecnologia”.

La nuova funzionalità è resa possibile dall’integrazione nelle mappe di Google dei dati GTFS - General Transit Feed Specification di monitoraggio per il trasporto pubblico, già disponibili per gli utenti dell’app e del sito Trenord.

I dati integrano le informazioni ‘live’ relative al servizio ferroviario, che in precedenza erano disponibili su Google Maps in formato statico e riportavano l’orario programmato del treno.