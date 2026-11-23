Il comune di Venezia, tra aumenti e no, ha approvato il nuovo regolamento turistico 2027. Prosegue senza aumenti, l'applicazione del contributo di accesso al centro storico e alle isole minori della laguna. Le giornate in cui verrà applicato il contributo saranno 72, dal 26 marzo al 15 agosto, nella fascia oraria 8.30-16.30. Le tariffe resteranno di 5 euro per coloro che prenoteranno e pagheranno il “ticket” entro 10 giorni dall'arrivo in città e 10 a partire dalle ore 00:00 del nono giorno. Sarà invece di 9,50 euro l'importo massimo dell’imposta di soggiorno applicato nella strutture di maggior pregio di Venezia e non più di 5 euro.

Quello che, però, farà più discutere è la riproposizione del contributo di imbarco sugli aerei, misura che era stata già decisa nel 2022 poi bocciata da un ricorso al Consiglio di Stato della Save, la concessionaria dell'aeroporto Marco Polo. Nel bilancio di previsione 2027-2029 Venezia prevede un addizionale comunale di 1,60 euro a passeggero. Il Gruppo Save ha immediatamente criticato la decisione e ha fatto sapere che “si tratta di una scelta miope che aggiunge un ulteriore balzello ai già gravi problemi collegati alla situazione geopolitica, al caro carburante, ai costi dell'energia e all'inflazione, e che accentua lo svantaggio dello scalo di Venezia rispetto ad esempio all'aeroporto di Trieste che non paga neppure la tassa nazionale. La società pertanto, come nel recente passato, si opporrà in tutte le sedi opportune”.