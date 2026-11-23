Il settore crocieristico fa rotta verso Anguilla. Tra il 2026 e il 2027 molti operatori dirigeranno le navi verso l’Arcipelago.

“La stagione prevede gli scali di alcuni dei più importanti operatori internazionali del settore, tra cui Four Seasons Yachts, The Ritz-Carlton Yacht Collection, Explora Journeys, Emerald Cruises, Silversea Cruises, Seabourn, Orient Express e Windstar Cruises” si legge in una nota diramata dall’Anguilla Tourism Board.

Del resto, il turismo via nave è da oltre trent’anni un elemento importante dell’economia dell’area e il calendario dei prossimi mesi conferma la rilevanza della destinazione.

“Anguilla ha costruito negli anni una solida reputazione come destinazione di lusso e desideriamo che anche il settore crocieristico rispecchi il nostro impegno verso l’eccellenza e la qualità - ha dichiarato Cardigan Connor, ministro della Salute, del Turismo e dello Sport di Anguilla -. Questi scali devono tradursi in opportunità concrete per gli operatori locali, dai servizi di taxi alle guide turistiche, dai ristoranti ai commercianti e alle altre attività dell’isola”. Jameel Rochester, direttore del Turismo dell’Anguilla Tourist Board, ha sottolineato come le navi attese siano pienamente in linea con la strategia turistica della destinazione:

“Le imbarcazioni che faranno scalo ad Anguilla rispecchiano perfettamente il nostro posizionamento turistico e le esperienze che rendono unica la nostra isola”.