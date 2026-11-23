Il mondo del trasporto aereo continua a crescere, ma ha sempre meno bisogno di lavoratori. Un paradosso ancora più evidente se si analizzano i numeri del comparto. Secondo una ricerca pubblicata dall’Air Transport Action Group (Atag) per Icao, il settore aeronautico sostiene nel mondo 99 milioni di posti di lavoro e genera 5 trilioni di dollari di fatturato, pari al 4,2% dell’attività economica mondiale.

Il settore impiega direttamente 12,5 milioni di persone e indirettamente 22,5 milioni. Ulteriori 17,8 milioni di posti di lavoro sono generati dalla spesa dei dipendenti del settore nell’economia in generale, mentre 46,2 milioni di posti di lavoro sono sostenuti dal turismo legato all’aviazione.

Secondo le stime Iata, nel 2026 il traffico passeggeri mondiale dovrebbe continuare a crescere del 2,1% e, nonostante una stima di aumento della spesa per il carburante di quasi il 40%, l’utile netto complessivo delle compagnie dovrebbe attestati a circa 23 miliardi di dollari, con un margine netto del 2%.

Il nodo dei posti di lavoro

E proprio qui nasce il paradosso del 2026: più passeggeri, discreti i ricavi ma meno posti di lavoro. Da inizio del 2026 a fine 2027 saranno infatti 13 mila 800 i licenziamenti totali che interesseranno il settore.

Si comincia con la chiusura di Spirit Airlines che da aprile scorso ha lasciato a casa oltre 5 mila persone, la stessa cifra indicata genericamente a ottobre da Klm per i prossimi anni. Ma la lista vede anche i mille esuberi annunciati da Lufthansa negli hub di Francoforte e Monaco, decisione che si aggiunge al precedente programma di riduzione di 4.000 posti entro il 2030, mentre Qantas ha presentato un piano di esternalizzazione per 850 dipendenti, da completare entro la metà del 2027. Le attività interessate comprendono amministrazione, risorse umane, finanza e marketing.

Ita invece lascerà a casa 226 persone, ovvero 10 piloti, 90 assistenti di volo e 126 dipendenti di terra. Una prima parte delle uscite è prevista entro dicembre 2026, per poi proseguire fino al 30 dicembre 2027. Ma i licenziamenti coinvolgono anche le compagnie medio piccole e le low cost. Aer Lingus parla di 500 razionalizzazioni, AirBaltic circa 300, Wizz Air riduce di 172 unità le unità di volo e amministrative, Norwegian di 123, Ryanair di 80 e Volotea a Barcellona ne ha già lasciate a casa 50.

Non è quindi solo una questione di difficoltà finanziarie, visto che anche aziende redditizie stanno ridisegnando gli organici. La realtà è che tra automazione, intelligenza artificiale, esternalizzazioni, riduzione dei costi e caro fuel, aumentare i voli e i passeggeri non significa necessariamente aver bisogno di più personale.