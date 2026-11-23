Giornata di scioperi nella capitale d’Europa. A Bruxelles sono previste manifestazioni per l’intera giornata contro le misure di austerità adottate dal Governo federale. Tra gli aderenti alle proteste anche la società di controllo del traffico aereo Skeyes, che ha annunciato di non poter garantire il servizio negli scali dalle 7 fino alle 21.
Cancellazioni e ritardi potranno quindi condizionare per l’intera giornata l’operatività degli aeroporti di Bruxelles Zaventem e Bruxelles Charleroi.
Fino alla fine delle agitazioni saranno garantiti esclusivamente i voli in partenza e in arrivo per motivi emergenziali.
Skeyes invita perciò i passeggeri a contattare le rispettive compagnie aeree e a verificare lo stato dei voli prima di recarsi negli scali.
Remo Vangelista