Prosegue il percorso di espansione di WeRoad. Dopo aver acquisito TravelTribe, l’operatore annuncia l’ingresso nel mercato coreano attraverso una partnership con Nol, superapp sudcoreana per il tempo libero e i viaggi.

Si tratta della prima grande partnership di WeRoad in Asia orientale. La collaborazione permetterà ai viaggiatori coreani di prenotare gli itinerari WeRoad direttamente sulla piattaforma di Nol.

I primi sette itinerari co-branded saranno disponibili già a inizio dicembre in una sezione dedicata dell’app. I viaggi sono, infatti, pensati attorno alle festività nazionali coreane e spaziano tra Nord America, Europa e Asia.

Attraverso l’operazione, Nol diventa di fatto il rivenditore esclusivo degli itinerari WeRoad in lingua coreana.

“Abbiamo lanciato il nostro programma di partnership poco più di un anno fa e in questo periodo abbiamo visto con i nostri occhi quanto le partnership internazionali strategiche possano aprire le porte a un numero sempre maggiore di persone che viaggiano da sole, permettendo loro di vivere i nostri viaggi all’insegna della connessione tra le persone - spiega Andrea Lamperini, chief strategy officer di WeRoad -. Ho sempre creduto che, tra le persone della nostra fascia d’età, il desiderio di viaggiare e di stringere nuove amicizie vada oltre i confini culturali. Questa partnership con Nol è per noi particolarmente entusiasmante, perché rappresenta una prima volta sotto molti aspetti: è la nostra prima collaborazione con un’azienda dell’Asia orientale e la nostra prima partnership con una superapp anziché con un’agenzia di viaggio tradizionale”.

I dettagli della partnership

Per la partnership con Nol, WeRoad ha adattato il proprio prodotto alla community di riferimento dell’app.

Gli itinerari, della durata di 4-6 giorni, sono programmati attorno alle pause festive coreane e comprendono destinazioni come Osaka e Kyoto, Bali, Kazakistan, Napoli e la Costiera Amalfitana, la penisola dello Yucatán, New York e Istanbul.

In futuro, le due aziende prevedono di ampliare gradualmente l’offerta verso una gamma più ampia di destinazioni, tra cui Islanda, Norvegia, Perù, Costa Rica, Mongolia e Cina.

“Questa partnership con WeRoad è un’opportunità per rafforzare la strategia di piattaforma e il portfolio di prodotti di Nol - ha aggiunto Oliver Libutzki, chief business officer, global di Nol Universe -. Poiché i prodotti WeRoad sono viaggi di più giorni, ci aspettiamo che i clienti possano completare un’esperienza di viaggio su misura prenotando su Nol non solo i voli, ma anche gli alloggi prima e dopo il viaggio WeRoad, oltre a transfer, tour ed esperienze aggiuntive”.

Per agevolare l’operazione lo scorso luglio WeRoad ha avviato il reclutamento di coordinatori di lingua coreana.