Sarà Jumeirah a prendere le redini di Il Sereno Lago di Como. L’hotel, che qualche giorno fa era passato di proprietà e acquisito da European IV Hospitality Holding, società di investimento con sede negli Emirati Arabi Uniti, tornerà nella primavera del 2027 come Jumeirah Lake Como.

L’hotel porta la firma di Patricia Urquiola, il cui approccio contemporaneo ne ha definito il carattere distintivo e l’atmosfera intima e residenziale. La collaborazione tra Patricia Urquiola e Jumeirah si inserisce in un rapporto già consolidato, grazie al suo precedente intervento di reinterpretazione delle suite del Jumeirah Capri Palace, un progetto che celebra l’eccellenza artigianale e l’anima mediterranea dell’isola di Capri.

La struttura sarà il secondo hotel Jumeirah in Italia dopo il Capri Palace.

L’hotel comprende 40 suite affacciate sul lago, ciascuna dotata di terrazza privata arredata e con vista sul Lago di Como. Gli ambienti ampi e raffinati evocano l’atmosfera di un’esclusiva residenza privata sulle rive del lago, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere il soggiorno in totale relax e di scoprire la destinazione secondo i propri ritmi.

Tra le sistemazioni più prestigiose spiccano la Grand Darsena Suite, di 200 metri quadrati, che offre accesso diretto al lago per nuotate private, e la Smeraldo Penthouse Suite, caratterizzata da una spettacolare vista panoramica, un giardino privato e una vasca idromassaggio.

“La crescita internazionale di Jumeirah non si limita all’ingresso in nuove destinazioni, ma si fonda sulla selezione di strutture d’eccellenza, dotate di un’identità distintiva, nelle quali la nostra filosofia dell’ospitalità possa apportare un valore autentico – dice Thomas B. Meier, chief executive officer di Jumeirah -. Il Lago di Como rappresenta esattamente questo tipo di opportunità. Il nostro obiettivo è valorizzare il carattere architettonico, l’atmosfera intima e la reputazione che hanno reso questo hotel così apprezzato, arricchendoli con il calore, la generosità e l’approccio altamente personalizzato al servizio che contraddistinguono Jumeirah, insieme a una proposta gastronomica rinnovata, capace di celebrare l’identità della destinazione. Insieme a Jumeirah Capri Palace, questa nuova apertura rappresenta un ulteriore passo significativo nel consolidamento della nostra presenza in Italia e nello sviluppo di un portfolio europeo distintivo”.

Ulteriori dettagli saranno svelati progressivamente, mentre Jumeirah definisce il nuovo capitolo della struttura. Il progetto prevede inoltre l’introduzione della Talise Spa, all’interno della storica rimessa per imbarcazioni affacciata sul lago, con cabine dedicate ai trattamenti e vista sull’acqua.