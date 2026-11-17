Un’altra compagnia aerea finisce nel mirino dei cybercriminali. Questa volta si tratta di airBaltic, che ha reso noto di aver subito recentemente una violazione ai sistemi informatici.

Gli hacker avrebbero avuto accesso alle informazioni relative a 618mila prenotazioni effettuate attraverso un provider esterno, riporta Hosteltur. Tuttavia, non è stato possibile verificare quali dati siano effettivamente stati visionati e sottratti nel corso del cyber attacco.

L’incidente informatico arriva in un periodo complicato per airBaltic. Il vettore si trova infatti in gravi difficoltà finanziarie. Lo scorso settembre la compagnia aerea, gravemente indebitata, è ricorsa al Chapter 11 per evitare la bancarotta.

Ma l’attacco hacker avviene anche in un momento delicato per tutta l’industria dell’aviazione, nelle ultime settimane particolarmente sotto pressione per i falsi allarmi bomba e le minacce ibride.