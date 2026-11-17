Esperienze uniche, ma legate strettamente alla destinazione. Diversità, ma non frammentazione. Ricordi veri, anziché perfetti. A TTG Travel Experience il panel ‘L’estate sta finendo?’ ha permesso all’Osservatorio Confturismo - SWG di evidenziare tutte le contraddizioni delle vacanze odierne degli italiani, arrivando a offrire una chiara risposta al titolo del confronto: sì, l’estate sta finendo, perché il turista medio ha ormai cambiato pelle e tende a viaggiare tutto l’anno.

“Il tempo destinato alle vacanze è sensibilmente più corto che in passato - ha spiegato Manfred Pinzger, presidente Confturismo - Confcommercio - esattamente come sempre meno definite appaiono le stagioni, mentre le scelte di viaggio e soggiorno divengono di anno in anno più consapevoli e personalizzate”. Oggi un italiano su quattro non si concede alcuna vacanza, mentre il 16% trascorre fuori casa non più di tre giorni: complessivamente il 40% dei vacanzieri non supera i 2-3 giorni di villeggiatura (a fronte di un 45% che effettua periodi di vacanza separati).

“Restano alcuni punti fermi - ha sottolineato Riccardo Grassi, responsabile della ricerca SWG -, visto che il 70% degli italiani continua a preferire il mare in estate, mentre un terzo la montagna e un altro terzo almeno una città d’arte. Siamo di fronte a un fenomeno di frammentazione del tempo in micro-vacanze decisamente più dense, votate cioè alla scoperta del territorio in 9 casi su 10, ma sempre più condizionate dal budget: dopo tre anni di crescita, nel 2026 questa voce ha infatti registrato una consistente contrazione”.

Un dato cruciale per l’offerta del futuro: se la vacanza si frammenta e cresce l’urgenza di goderne al massimo, non meno del 32% degli italiani tende, però, a spendere sul posto più dell’originaria quota preventivata. Tutto viene allora a dipendere dall’effettiva capacità dei territori di rispondere all’esigenza di personalizzazione dell’offerta.