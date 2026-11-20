Si chiama TEMPO il nuovo modello realizzato da Etoa e Ustoa per semplificare la misurazione delle emissioni di carbonio nei pacchetti turistici. Il modello nasce in risposta alle richieste dei membri delle due associazioni, che auspicavano un approccio più accessibile per il calcolo delle emissioni. TEMPO offre agli operatori un metodo semplice e trasparente per stimare le emissioni legate alle diverse componenti di un viaggio, tra cui voli, alloggi, trasporti su strada, attività, pasti e spostamenti via mare.

L'obiettivo di TEMPO è rendere il processo di misurazione più agevole e favorirne una diffusione su larga scala. Il modello si basa su quattro principi, riassunti nell'acronimo FAST (Free, Actionable, Simple, Transparent – ovvero gratuito, orientato all'azione, semplice e trasparente).

Per rendere ancora più vicino alle esigenze del trade il modello, tutti gli operatori del settore turistico sono invitati a fornire un riscontro sull'approccio di TEMPO entro l'inizio di gennaio 2027, in vista della presentazione ufficiale che si terrà a Madrid, in occasione della fiera Fitur, il 21 gennaio 2027. Il modello è accessibile a questo link.

“TEMPO è nato perché i membri di Etoa e Ustoa ci hanno sottoposto un problema: per molti di loro, la misurazione delle emissioni risultava troppo complessa e costosa – spiega Tim Fairhurst, direttore generale di Etoa -. Al contempo, gli operatori pronti a investire in sistemi di misurazione avanzati si sono trovati di fronte a una sovrabbondanza di opzioni, senza alcuna certezza sulla comparabilità dei dati all'interno del settore. Il risultato era che, mentre alcuni non sapevano da dove iniziare, altri si sentivano sopraffatti. A meno di un anno di distanza, lanciamo oggi questo modello, per offrire ai tour operator uno strumento pratico con cui misurare le emissioni dei propri pacchetti turistici e confrontare i risultati su una base coerente”.

Il modello è stato sviluppato grazie alla collaborazione con numerose organizzazioni del settore turistico, tra cui Avanti Destinations, EF Education First e Globus Family of Brands, che hanno contribuito a definirne l'ambito e le finalità.

“Ustoa è orgogliosa di collaborare con Etoa a un progetto così attuale e innovativo – dice Molly Laycob, global social impact manager di Ustoa -. Con il lancio di TEMPO, puntiamo a definire uno standard di settore che aiuti i nostri membri a promuovere le proprie strategie di turismo responsabile, ispirando al contempo altri operatori a intraprendere lo stesso percorso”.

Aiutando gli operatori a stimare le emissioni generate dai loro pacchetti turistici, TEMPO consente loro di individuare opportunità di riduzione e di raccogliere i dati necessari per monitorare i progressi nel tempo.